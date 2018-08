Vostok2018 indicherà all'Occidente il suo posto nella rivalità militare con la Russia

Secondo la pubblicazione, la Russia, per la prima volta dopo il crollo dell'Unione Sovietica, organizzerà un'esercitazione militare a cui parteciperanno 300.000 soldati. L'Occidente, continua Contra Magazin, non potrà far altro che osservare come "è stato superato nella tecnologia militare".

Durante l'esercitazione Vostok2018, Vladimir Putin, mostrerà di cosa la Russia è capace oggi. Soprattutto per quanto riguarda la tecnologia missilistica, nella quale Mosca ha investito maggiormente surclassando di gran lunga il potenziale occidentale.

"I sistemi missilistici Bulava, Sineva, Sarmat e RS-26 Rubezh superano tutto ciò che gli Stati Uniti possiedono su terra e in mare. L'esercitazione Vostok2018 non è ancora finita, ma il lancio di un solo RS-26 con le sue 10 testate nucleari controllate individualmente convincerà l'Occidente che nel piano militare è al secondo posto", sottolinea la pubblicazione.