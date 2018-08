Iran, ministero Esteri indica possibili temi del vertice Putin-Erdogan-Rouhani

Al vertice tra i presidenti di Russia, Turchia e Iran, che si terrà a in Iran a settembre, potrebbe essere discussa la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Bahram Qasemi.

"Penso che questo vertice sarà l'occasione appropriata per i presidenti per poter discutere ed analizzare le relazioni bilaterali e trilaterali, gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare la politica sbagliata degli Stati Uniti nei confronti dei paesi della regione e le relazioni con la Russia, l'Iran e la Turchia", ha detto Qasemi a Sputnik.

La data e il luogo del vertice non sono stati ancora resi noti. Qasemi ha affermato che queste informazioni saranno rese pubbliche prossimamente.In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che il vertice si terrà a Teheran.

Inoltre, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che il presidente Recep Tayyip Erdogan incontrerà Vladimir Putin il 7 settembre nella capitale iraniana.