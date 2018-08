Russia, ministero Esteri accusa gli USA di violazione del segreto bancario

Alcuni giorni fa il sito internet d'informazione BuzzFeed ha pubblicato un articolo sulle operazioni bancarie dell'ambasciata e dei diplomatici russi negli Stati Uniti.

"Ci siamo imbattuti ancora una volta nella situazione in cui i media americani ricevono informazioni riservate circa le operazioni finanziarie dei nostri dipendenti, ovviamente, non senza il supporto diretto dell'intelligence statunitense. Washington viola di fatto il segreto bancario e la divulgazione di dati personali è contrario alla legge degli Stati Uniti e illecito in generale", ha detto la Zakharova.