"Forse, dopo anni di inutili sanzioni contro la Russia, la Commissione Europea alla fine ha preso in considerazione la possibilità di una ripresa del dialogo con Mosca per porre fine a questa ridicola farsa, a causa della quale soffrono costantemente sempre gli stessi paesi?" ha detto il parlamentare in un'intervista a RT.

Il deputato ha osservato che le misure di risposta delle autorità russe ha un impatto significativo sulla Francia. Inoltre, ha aggiunto che il deterioramento delle relazioni con la Russia ha avuto un impatto negativo sullo sviluppo economico dell'Unione Europea.