UE insiste per l'abolizione di dazi doganali USA su acciaio e alluminio

La Commissione europea (CE) continua a insistere affinché gli Stati Uniti aboliscano i nuovi dazi sulle importazioni di acciaio e prodotti di alluminio dall'Unione Europea, ha affermato Cecilia Malmström, commissario europeo per il commercio, nel suo discorso alla commissione del Parlamento Europeo.

"Il nostro obiettivo è fare in modo che gli Stati Uniti annullino le tariffe per l'acciaio e l'alluminio", ha affermato.

Gli Stati Uniti hanno introdotto dazi sull'importazione su acciaio e alluminio a marzo rispettivamente del 25% e del 10%. Per quanto riguarda l'UE e un certo numero di altri paesi, i dazi sono entrati in vigore a giugno. L'Unione Europea ha introdotto misure di ritorsione su tali tariffe.

"Se questo (la cancellazione di nuovi doveri negli Stati Uniti) dovesse accadere saremo pronti allo stesso tempo a ritirare le nostre contro-tariffe", ha detto Malmström.

In precedenza, l'UE e gli Stati Uniti hanno deciso di creare un gruppo di lavoro esecutivo dai consiglieri più vicini al capo della CE Jean-Claude Juncker e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per promuovere gli accordi commerciali raggiunti durante il loro incontro a Washington a fine luglio. Questo gruppo ha iniziato a lavorare in agosto.

Gli accordi di luglio riguardano l'importazione di gas naturale liquefatto americano in UE, tariffe per i prodotti industriali non automobilistici, gli scambi di servizi, prodotti farmaceutici, prodotti chimici e medici, semi di soia e le riforme dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). Inoltre, era previsto che il gruppo di lavoro determinasse misure di agevolazione degli scambi a breve termine e valutasse le tariffe esistenti tra l'UE e gli Stati Uniti.