Diplomazia russa frena sul legame tra esercitazioni militari nel Mediterraneo e Siria

Il viceministro degli esteri Mikhail Bogdanov ha dichiarato che le imminenti esercitazioni della Marina russa nel Mar Mediterraneo non sono collegate alla situazione di Idlib in Siria, ma di manovre pianificate.

La provincia siriana di Idlib, nel nord del paese, rimane l'unica sotto il controllo delle formazioni armate illegali. A Idlib è stata creata una zona di de-escalation del conflitto, dove i militanti che hanno rifiutato di arrendersi e volontariamente deporre le armi possono rifugiarsi, così come le loro famiglie.

© REUTERS / Murad Sezer Russia, ministero della Difesa annuncia esercitazioni su larga scala nel Mediterraneo

"Non penso che questo sia collegato, ho sentito che si tratta di esercitazioni programmate, in ogni caso Idlib non è sulla costa mediterranea", ha detto Bogdanov, rispondendo alla domanda se le prossime esercitazioni e l'escalation attorno a Idlib sono collegate.

In precedenza, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che nel Mediterraneo dall'1 all'8 settembre si terrà un'esercitazione su larga scala che raggruppa le forze della marina e le forze aeree della Russia.