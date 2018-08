Lugasnk accusa esercito ucraino di preparare bombardamenti in Donbass

Mercoledì sera è entrata in vigore una tregua "scolastica" nel Donbass, programmata per coincidere con l'inizio dell'anno scolastico. Questo è il quarto tentativo delle parti in conflitto di stabilire la pace nella regione dall'inizio dell'anno.

© Sputnik . Stringer Filorussi di Lugansk segnalano istruttori NATO tra militari ucraini nel Donbass

Alle 05.50, siamo stati bombardati dalle forze armate dell'Ucraina con mortai da 82 mm del nostro territorio nell'area dell'insediamento di Rassadki, che probabilmente verrà giustificato come una risposta ad un attacco da parte nostra", ha detto Marochko in un briefing.

Ha specificato che il bombardamento potrebbe anche essere il risultato di liti interne "contro il disarmo dei nazionalisti incontrollati".

"È interessante notare che il 29 agosto, una bandiera americana è stata issata sulla posizione da dove è stato condotto il bombardamento", ha detto Marochko.