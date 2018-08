Russia, ministero della Difesa annuncia esercitazioni su larga scala nel Mediterraneo

Si osserva che prenderanno parte le navi delle flotte del Nord, del Baltico, del Mar Nero e della Flottiglia del Mar Caspio, gli aerei strategici, gli aerei di trasporto militare e gli aerei dell'aviazione navale.

"Nell'interesse della sicurezza del traffico navale e aereo in conformità con le norme del diritto internazionale le zone che ospiteranno le manovre vengono dichiarate in anticipo pericolose per la navigazione e i voli civili", ha sottolineato il dicastero militare russo.