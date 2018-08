Lavrov: la posizione degli USA sulla Siria è egoista e controproducente

"Non è la prima volta che gli Stati Uniti, sotto diverse amministrazioni, mettono davanti alla lotta al terrorismo e all'estremismo il cambio di un regime a loro non gradito. Così è stato in Iraq, lo stesso in Libia e adesso ci provano con la Siria… ma in Siria non ci sono riusciti", ha detto Lavrov in una conferenza stampa a margine del vertice con il suo omologo audita Adel al-Jubayr.

Lavrov ha definito le azioni degli Stati Uniti dei "giochi geopolitici egoisti e controproducenti".