L'Arabia Saudita sta negoziando l'acquisto di armi russe

L'Arabia Saudita è in trattative con la Russia per l'acquisto di armi. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubayr in una conferenza stampa a margine del vertice con il suo omologo russo Sergey Lavrov.

"In questo momento sono in corso trattative tra i responsabili del settore dell'industria della difesa per l'acquisito di alcuni complessi difensivi. Non vorrei interferire in questi negoziati e e anticiparne risultati", ha detto al-Jubayr.