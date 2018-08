Putin è particolarmente affezionato al Partito della libertà austriaco, "Alternativa per la Germania" e al Fronte Nazionale. Prima della storia delle "interferenze" della Russia nelle elezioni americane, che Mosca respinge, Putin aveva un alto grado di approvazione tra i repubblicani negli Stati Uniti. Quindi non sorprende che il Ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl abbia invitato il presidente russo al suo matrimonio, riporta il giornale.

West Der Standard indica tre fattori come le principali ragioni di tale popolarità di Putin.

Primo, il leader russo si mostra come un sostenitore dei valori tradizionali, in particolare delle idee sulla mascolinità e sulla famiglia. Promuove l'ordine in un mondo che "si tuffa in un caos sempre più grande", sottolinea la pubblicazione.

In secondo luogo, Putin agisce come un avversario dell'egemonia dei paesi occidentali nella sfera sociale, militare ed economica della vita. In particolare, è contro la propaganda dell'omosessualità e del femminismo, contro la NATO, non ama l'egemonia della valuta americana sulla scena mondiale. Si oppone abilmente all'opinione universale, che crede che il liberalismo debba determinare l'ordine mondiale, aggiunge Der Standard.

E in terzo luogo, l'edizione austriaca ammira le qualità personali del presidente russo. Putin è una persona molto simpatica, è caratterizzata da auto-ironia e arguzia, non è presuntuoso, ma piuttosto modesto, e ha un grande senso dell'umorismo sono queste qualità a spiegare l'immensa popolarità del presidente russo in Occidente, riporta la pubblicazione.