USA pianificano di schierare sistemi antiaerei nel nord della Siria

Il Pentagono si sta preparando a schierare un sistema di difesa missilistica in alcune città della Siria settentrionale, l'edizione turca Yeni Safak lo riporta in riferimento a Fayez Al-Esmer, ex comandante dell'assemblea militare della provincia siriana di Deir ez Zor.

Secondo la pubblicazione, gli Stati Uniti hanno già stabilito tre sistema radar avanzato nelle regioni siriane Tal Baidar, Cobán (Ayn al-Arab) e Sarrih, così come hanno schierato 13 sistemi radar portatili e fissi per la sorveglianza e la ricognizione.

"Questo dovrebbe essere considerato parte di un piano a lungo termine di Washington per creare il caos nella regione, il prossimo passo sarà il dispiegamento di sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti nella regione", ha detto alla testata Al-Esmer. Secondo lui, gli USA prevedono di installare sistemi nelle città di El-Khasaka e Rmylyan.

Il quotidiano riporta anche che gli Stati Uniti hanno iniziato la creazione di no-fly zone nel nord della Siria, e sistemi radar sono collocati in un'area di 26 mila chilometri quadrati occupati dal partito curdo "Unione Democratica", ad est dell'Eufrate.

Al-Esmer ha osservato che questi passi mostrano l'intenzione dell'amministrazione statunitense di rafforzare la propria presenza in Siria fornendo assistenza al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), vietato in Turchia. Secondo lui, i sistemi radar saranno utilizzati per monitorare le operazioni aeree e terrestri della Turchia sul confine.

"L'amministrazione degli Stati Uniti ha capito che il PKK non è sufficiente per la realizzazione dei loro piani nella parte orientale dell'Eufrate ed è per questo che continueranno a rafforzare la propria presenza militare nella regione" il giornale citando Al-Esmer.

Secondo lui, l'aviazione militare degli Stati Uniti sarà più attivo nelle regioni di El Hasaka, Raqqa e Deir ez-Zor, e le informazioni ricevute saranno trasferite alla Air Force per creare uno "scudo protettivo". Ha aggiunto che tutti queste azioni vengono eseguite per "intimidire" la Turchia, la Russia e l'Iran.

In precedenza, l'ex Segretario di Stato Rex Tillerson ha detto che gli Stati Uniti sono pronti ad esaminare la possibilità di istituire un meccanismo congiunto con la Russia per promuovere la stabilità in Siria, tra cui una no-fly zone, un monitoraggio per il cessate il fuoco a terra e la fornitura coordinata di assistenza umanitaria. Il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, a sua volta, ha dichiarato che Mosca ha chiesto a Washington informazioni sulle parole di Tillerson sulle no-fly zone in Siria, ma non ha ricevuto risposta.