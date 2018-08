I vantaggi della limousine di Putin rispetto alla Cadillac di Trump

"Anche in questo li abbiamo superati" ha detto sorridendo Manturov in risposta alla domanda di un corrispondente Sputnik secondo la quale anche gli stessi americani affermano che la limousine del leader russo è più lunga e più grande della Cadillac del presidente degli Stati Uniti.

Trump ora viaggia sulla Cadillac One, soprannominata The Beast, passatagli dal 44 ° presidente Barack Obama. Tuttavia, la compagnia americana General Motors sta lavorando per creare una nuova auto per il leader americano.

"Conoscete la differenza fondamentale tra la nostra Aurus e la Cadillac americana? Gli Stati Uniti non sono un'auto prodotta in serie, è basata su una piattaforma pesante. Mentre noi abbiamo una macchina prodotta in serie, cioè, inizialmente abbiamo realizzato il progetto come un'auto blindata da produrre in serie" ha detto il Ministro.

"Ad esempio prendete la limousine Mercedes, che è, ovviamente, esteticamente molto bella, ma in origine costruita come una macchina leggera, e, per trasformala in limousine ed essere blindata, non è più un0auto di serie. La nostra invece è un auto progettata e prodotta in serie già dall'inizio e le proporzioni, specialmente esternamente, appaiono più piacevoli esteticamente " ha spiegato Manturov.

Ha anche notato che Putin, scegliendo la limousine Aurus, non ha chiesto ulteriori dettagli.

"Se parliamo del Presidente, è molto democratico con noi tutti. E mi dispiace, ma lui presta poca attenzione ai ninnoli a al lusso" ha detto il capo del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Il progetto Cortege è una famiglia di auto di lusso per funzionari dello stato, tra cui una limousine, una berlina, un minivan e un fuoristrada (uscirà l'anno prossimo) su un'unica piattaforma modulare. All'inizio del 2019, le automobili della famiglia Cortege verranno vendute con il marchio Aurus. Il loro prezzo approssimativo inizierà da dieci milioni di rubli.

Il 7 maggio, Putin è venuto all'inaugurazione della limousine serie Cortege. L'ha usata per spostarsi per Mosca, e anche durante una visita a Helsinki a luglio, dove ha incontrato Trump.