Putin licenzia 15 generali

Vladimir Putin con un decreto ha licenziato 15 generali in varie posizioni.

Tra i generali licenziati ci sono i direttori generali della protezione civile russa per la regione di Tomsk, Mikhail Begun, per la regione di Murmansk Vladimir Gusev e per la regione di Sakhalinsk Denis Ilynov.

Inoltre, il presidente ha fatto rimpasti di personale nel sistema del Ministero degli affari interni. Sono stati licenziati il capo del Ministero degli Interni della Russia nella regione di Brjansk Valentin Kuzmin e il Ministero degli Affari Interni della regione di Ulyanovsk Yuri Varchenko, nonché capo del Dipartimento di IT, comunicazioni e protezione delle informazioni del Ministero degli Affari Interni Sergey Lyashenko.

Il capo dello Stato ha licenziato vice capo del Ministero degli Interni della regione di Nizhny Novgorod Grigory Tkachenko, capo del Ministero degli Interni della regione di Saratov Andrey Boyko e il Vice Ministro degli Interni nella regione di Kemerovo Igor Korshunov.

Ha lasciato il suo lavoro il capo del comitato investigativo della Russia per la regione di Kemerovo Sergey Kalinkin, così come il primo vice capo del Dipartimento Militare Investigation del TFR nel Sud Distretto Militare Dmitry Vasilyev.

Hanno lasciato i loro posti i direttori dei tre dipartimenti della Repubblica Komi Igor Benaia, della regione di Volgograd Pavel Radchenko e la regione di Omsk Sergei Koryuchin.

Il presidente ha nominato il luogotenente generale della polizia Oleg Torubarov, che in precedenza era a capo del Ministero degli affari interni del territorio di Altai, a capo del Ministero degli affari interni della Russia nella Repubblica di Crimea.