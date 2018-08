Scaricati nel Mar Baltico 40.000 litri di popcorn per ricerca ambientale

Uno degli scopi dell'esercitazione è il coordinamento dei vari servizi di salvataggio dei paesi del Mar Baltico nell'affrontare una fuoriuscita di petrolio o di sostanze chimiche in mare da un una nave in seguito ad un incidente. Il popcorn in questo caso è servito a simulare il greggio.

"Il Mar Baltico è vulnerabile e soggetto a carichi pesanti. Insieme possiamo migliorare la nostra capacità di reagire in caso di incidente", ha detto il comandante della Guardia Costiera Therese Mattson.

Ogni mese nel Mar Baltico transitano 4000 navi cargo e si prevede che il loro numero aumenterà nei prossimi anni fino a 9000.

L'esercitazione Balex Delta, che si tiene ogni anno dal 1989 nel quadro della cooperazione regionale, quest'anno ha coinvolto 550 persone di 32 paesi, tra partecipanti e osservatori, 20 navi, diversi aerei ed elicotteri. La Russia ha partecipato come osservatore.