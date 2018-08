Gli USA sconsigliano alla Turchia di acquistare gli S-400 russi

"La Turchia deve prendere una decisione, una decisione sovrana. Ovviamente non possiamo integrare nella NATO l'acquisto della Turchia, un paese membro della NATO, dei sistemi missilistici russi. Sì, ci preoccupa e noi non lo raccomandiamo", ha detto Mattis in conferenza stampa.

A dicembre 2017 la Turchia e la Russia hanno firmato un accordo per l'acquisto dei sistemi missilistici antiaereo S-400. Le parti hanno inoltre concordato una cooperazione tecnologica per la produzione degli S-400 in Turchia. I rappresentanti di Stati Uniti e NATO hanno ripetutamente criticato Ankara per questo accordo.