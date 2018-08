Avvistato in Australia uno yowie, un lontano parente dello yeti

L'uomo stava attraversando la foresta in auto quando decise di fermarsi per orinare. Una volta tra gli alberi ha sentito qualcosa farsi strada tra i cespugli, facendo strani grugniti e ululati. Egli ammette di aver urlato per cercare di spaventare quello che credeva fosse un animale, senza però riuscire nel suo intento.

Così ha iniziato a correre verso la macchina e arrivato a bordo ha acceso i fari per vedere cosa lo stesse inseguendo. Quello che vide lo terrorizzò: davanti all'auto c'era una creatura alta più di due metri con un viso da gorilla e coperto da lunghi peli marrone scuro. La creatura rimase in piedi oscillando da un lato all'altro, poi fuggì nella foresta.

È possibile incontrare lo yeti anche in Russia. Molti turisti si recano in zone remote con la speranza di incontrare la misteriosa creatura.