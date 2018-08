In Russia si svolgeranno le esercitazioni militari più grandi dal 1981

Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Sergei Shoigu in un incontro con i giornalisti martedì.

Secondo lui, esercitazioni su larga scala come questa non sono si tengono in Russia dal 1981. "Sono in qualche maniera simili alle esercitazioni Zapad 81, ma in un certo senso, anche più grandi. Più di un migliaio di aerei, quasi 300.000 soldati, quasi tutte i poligoni del distretto centrale e orientale, e, naturalmente, la flotta del Pacifico, la flotta del Nord e le Forze Aviotrasportate", ha detto Shoigu.

© Sputnik . Aleksey Vitvitsky La NATO spera che l’esercitazione militare russa Vostok 2018 sia trasparente

"Immaginate che, allo stesso tempo in movimento, ci saranno 36.000 veicoli militari tra i quali carri armati, blindati, veicoli da combattimento di fanteria, e tutto questo, naturalmente, verrà testato in condizioni vicino a quelle di combattimento", ha detto il capo del Ministero della Difesa.

Secondo lui le manovre iniziano tradizionalmente con una vasta serie di misure preparatorie: circa 15 esercizi speciali per le truppe. Le esercitazioni sono state annunciate dal comandante supremo improvvisamente per testare la prontezza al combattimento delle forze armate, che, secondo Shoigu, sono una "buona pratica nella nostra vita e nel lavoro."

Le esercitazioni Zapad 2018 si svolgono dall'11 al 15 settembre e saranno il più grande evento per la preparazione delle Forze Armate. Hanno ricevuto lo status internazionale. L'esercitazione coinvolgerà truppe dei distretti centrale e orientalу, la Flotta del Nord, tutte le unità militari delle Forze Aviotrasportate, l'aviazione a lungo raggio e da trasporto militare, e (in una delle fasi) delle divisioni della Mongolia e della Cina.