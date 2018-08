Telegram decide di trasmettere al governo i dati sui terroristi

Ogni sei mesi Telegram pubblicherà rapporti sulla cooperazione con i servizi speciali sul terrorismo, ma finora non ci sono stati casi simili, ha detto.

Si dice anche che si tratta solo dei dati di utenti specifici, e non dell'emissione di massa di informazioni.

In precedenza, l'FSB ha ripetutamente riferito che un certo numero di attacchi terroristici commessi e preparati in Russia sono stati coordinati attraverso Telegram. È proprio su questa circostanza che il dipartimento fa pressioni.

Ad aprile, Roskomnadzor attraverso la corte ha ottenuto l'ordine di bloccare Telegram in Russia, dopo che l'applicazione di messaggisticia, contrariamente alla legge, non ha fornito a FSB le chiavi per decifrare i messaggi degli utenti. L'argomentazione di Telegram era che fosse tecnicamente impossibile, risposta che il capo di Roskomnadzor Alexander Zharov ha definito una furberia.

Roskomnadzor ha osservato che le azioni della leadership di Telegram stanno minacciando gli interessi dello stato e dei russi e possono tornare utili nelle mani dei terroristi che, come riportato, stanno attivamente utilizzando Telegram per comunicazioni segrete.