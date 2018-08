La guardia costiera della Corea del Sud ha sequestrato la nave russa Palladium

La nave è stata sequestrata nella parte meridionale del Mar del Giappone all'uscita dallo stretto coreano. Ora la nave di pattuglia la sta rimorchiando al porto di Busan, da dove è salpata senza autorizzazione, ha detto l'interlocutore dell'agenzia. L'ufficio del Ministero degli Esteri russo a Vladivostok è stato informato della situazione, ha osservato il centro.

La nave è stata sequestrata a Busan a causa degli stipendi non pagati ai marinai. Il costo di acquisto dei biglietti, come richiesto dalla legge, deve essere a carico dell'armatore. Tuttavia, ha dichiarato che non ci sono soldi per questo.

In precedenza, il presidente dell'organizzazione regionale dell'Estremo Oriente del Sindacato dei marinai russi Nikolai Sukhanov ha dichiarato a Sputnik che l'organizzazione ha ricevuto un appello da cinque marinai della Palladium. Nell'appello i marinai hanno dichiarato che i loro contratti sono scaduti due mesi fa, e hanno chiesto ripetutamente di scendere dalla nave, cosa che Daltrans con diversi pretesti non ha fatto. Sukhanov ha notato anche che ai marinai non sono stati pagati tutti i loro stipendi.

Il sindacato ha preparato un appello all'ufficio del procuratore di Primorsky per assistere l'equipaggio.