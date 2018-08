Siria, Pentagono: false le notizie su navi militari USA nel Mediterraneo orientale

Non è vero che si sta costituendo una flotta militare statunitensi nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto a Sputnik il portavoce del Pentagono, Eric Pahon.

All'inizio della giornata, il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, aveva affermato che gli Stati Uniti continuano a costituire un gruppo di navi da crociera missilistiche in Medio Oriente per reagire al prossimo attacco di armi chimiche messo in scena in Siria.

"I rapporti russi sulla costituzione di forze armate statunitensi nel Mediterraneo orientale non sono altro che propaganda", ha detto Pahon. "Ciò non significa, tuttavia, che siamo impreparati a rispondere se il Presidente dirigesse un'azione del genere".