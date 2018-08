Macron annuncia possibile collaborazione con la Russia

"Oggi dobbiamo assumerci la responsabilità e garantire la sicurezza e la sovranità dell'Europa" ha detto il leader francese, notando che attualmente è necessario "rivedere la sicurezza europea e l'architettura di difesa."

"Bisogna avviare un nuovo dialogo sulla sicurezza informatica, le armi chimiche, armi classiche, i conflitti territoriali, la sicurezza dello spazio, o la salvaguardia delle aree polari, in primo luogo con la Russia" ha aggiunto Macron.

Ha espresso la speranza che venga avviata una discussione approfondita su questi temi "con i partner europei in senso lato, compresa la Russia".

"Progressi costanti nella soluzione della crisi in Ucraina, così come il rispetto del quadro dell'OSCE, penso, in particolare, nella situazione degli osservatori nel Donbass, saranno naturalmente un prerequisito per la promozione del dialogo con Mosca, ma questo non deve impedirci di lavorare già ora a livello europeo" ha sottolineato il presidente francese.