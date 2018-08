Duma: sanzioni USA difendono interessi commerciali di Washington

La guerra delle sanzioni degli Stati Uniti ha lo scopo di proteggere gli interessi commerciali di Washington, piuttosto che i valori democratici o legali, ha dichiarato il vicepresidente del comitato per la duma di stato per gli affari internazionali Alexey Chepa.

Le sanzioni americane contro la Russia precedentemente annunciate, introdotte per le accuse a Mosca di aver usato armi chimiche a Salisbury, sono entrate in vigore lunedì a Washington.

Conformemente alle sanzioni, ogni assistenza USA alla Russia in base alla legge sugli aiuti stranieri del 1961 dovrebbe essere terminata, "oltre all'assistenza umanitaria urgente, al cibo e ad altri prodotti agricoli". Il Dipartimento di Stato non emetterà più licenze di esportazione di armi e prodotti a duplice uso statunitensi a società di proprietà dello stato russo, ad eccezione delle esportazioni necessarie per la cooperazione nello spazio e nei lanci spaziali commerciali, nonché i prodotti necessari per garantire la sicurezza dei voli dell'aviazione civile. Sono possibili anche altre eccezioni individuali. Alla Russia verrà anche negato "qualsiasi prestito, garanzia di credito e altro sostegno finanziario" da qualsiasi istituzione statunitense.

"Questa politica sanzionatoria non mira a proteggere un qualche tipo di ideale di democrazia o qualcosa di simile, ma a proteggere i propri interessi, mentre le interazioni redditizie nello spazio, l'aviazione, la fornitura di determinati materiali, alcune attrezzature, prodotti, gli Stati Uniti redditizi, saranno preservati, perché è redditizio per loro", ha affermato Chepa a Sputnik.

Il politico ha ricordato che Washington sta iniziando una "guerra di sanzioni" contro quei paesi che stanno cercando in qualche maniera di abbandonare il dollaro. Allo stesso tempo, in questo caso, la ragione per l'introduzione delle prossime misure restrittive nei confronti di Mosca, il caso degli Skripal, è ridicola, dal momento che il Regno Unito non ha presentato alcuna prova sostanziale che indicherebbe il coinvolgimento della Russia, ha affermato Chepa.

A sua volta, il primo vice presidente del Comitato della Duma per gli affari internazionali Dmitry Novikov (Partito Comunista) ritiene che affinché le sanzioni degli Stati Uniti non danneggino l'economia russa, è necessario creare un forte sistema indipendente.

"L'affare è inventato di sana pianta, questa è solo una delle molte ragioni per fare pressioni economiche e politiche in tutte le direzioni possibili… Le persone che fanno questo, fanno affidamento sul fatto che queste sanzioni funzionano. Il fatto è che queste sanzioni possano causare qualche danno economico e, in effetti, il danno può essere grave per l'economia russa" ha detto Novikov a Sputnik.

Al fine di contrastare in modo efficace eventuali sanzioni, bisogna garantire all'economia russa delle abilità per competere con successo con l'economia degli Stati Uniti, crede il politico. In questo caso, l'imposizione di sanzioni causerà un danno considerevole agli USA, ha sottolineato Novikov.

"E 'importante in questo momento di concentrarsi sullo sviluppo economico, sulla sulla creazione di un sistema finanziario indipendente e sulla produzione industriale ed agricola. E solo allora saremo in grado di non temere nessuna sanzione" ha aggiunto il deputato.

Le sanzioni contro la Russia sono state introdotte per il presunto uso di armi chimiche a Salisbury, dove il 4 marzo, secondo le dichiarazioni delle autorità del Regno Unito, sono stati avvelenati l' ex ufficiale dei servizi segreti sovietici Sergey Skripal e sua figlia Julia, che ha innescato uno scandalo internazionale.

Londra ritiene che nell'avvelenamento di Skripal con la sostanza A234 sia coinvolto il governo russo, Mosca ha negato categoricamente, e offre un'indagine congiunta sull'incidente, proposta che il Regno Unito rifiuta.