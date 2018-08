Russia: testato esoscheletro attivo all’avanguardia

Secondo lui, il problema principale è la mancanza di una fonte di energia elettrica compatta e capiente, ma la ricerca scientifica è in avanzamento in questo settore. È l'assenza di una tale batteria che attualmente limita l'uso dell'esoscheletro e impedisce ai militari di prendere seriamente in considerazione il suo utilizzo in condizioni di combattimento.

Faustov ha spiegato che nel prossimo futuro l'esoscheletro attivo aiuterà il soldato a trasportare più equipaggiamenti e armi, a muoversi più velocemente e a svolgere le missioni di combattimento in modo più efficiente.

Secondo le previsioni dell'esercito, l'esoscheletro attivo potrà diventare parte entro il 2025 del complesso da combattimento Ratnik-3. Attualmente, per la seconda generazione di attrezzature Ratnik, che verrà fornita alle truppe, verrà creato un esoscheletro meccanico non dotato di servomotori, ma che consentirà di alleviare il carico del sistema muscolo-scheletrico quando si trasporta uno zaino del peso di 50 chilogrammi.

Lo sviluppo del complesso individuale militare Ratnik è iniziato in Russia negli anni 2000 ed è stato completato alla fine di maggio 2015. Il kit comprende un uniforme militare con materiali di nuova generazione, equipaggiamento protettivo, armi leggere, sistemi di mira, sistemi di comunicazione, navigazione e controllo del combattimento. Comprende anche zaini, riscaldatori, mantelli mimetici e altro. Nell'ottobre 2014 è stato firmato un contratto triennale per la fornitura di Ratnik alle truppe.