Trump sbaglia i colori della bandiera USA in incontro con bambini

Delle foto della visita di Trump in uno degli ospedali per bambini dell'Ohio sono state pubblicate su Twitter dal Segretario della Salute degli Stati Uniti, Alex Azar. Gli utenti hanno prestato attenzione alle immagini in cui il capo della Casa Bianca e i bambini colorano la bandiera nazionale. Allo stesso tempo, in una di loro mostra si vede come il presidente colora delle bande orizzontali in blu, anche se dovrebbero essere bianche o rosse.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V — Talia (@2020fight) 25 августа 2018 г.

​"Trump non è nemmeno in grado di colorare correttamente la bandiera americana". Dopo aver abbracciato così tanto le bandiere degli Stati Uniti, pareva che sarebbe stato in grado di svolgere un compito da scuola elementare", ha scritto @mirandayaver.

"È solo il primo giorno. Quando finirà l'asilo nido qualcosa avrà imparato", scrive @Subachef.

Qualcuno ha suggerito che il capo della Casa Bianca tentasse di disegnare la bandiera russa anziché quella americana, ma altri utenti hanno notato che aveva ottenuto la bandiera dei Paesi Bassi.

Ciononostante, molti credevano che questa mancanza potesse avere un'altra spiegazione: ad esempio che l'errore possa essere stato inizialmente commesso da uno dei bambini, e che Trump abbia colorato la striscia fino alla fine in modo da non metterlo in imbarazzo.