Ministro esteri Ucraina vola in Donbass

Una delegazione di ambasciatori ucraini si è recata in Donbass insieme al Ministro degli Esteri ucraino Pavel Klimkin, ha scritto domenica su Twitter l'ambasciatore ucraino in Polonia, Andrey Deshchytsia.

Gli ambasciatori ucraini di diversi paesi si sono recati in Ucraina in questi giorni per una riunione dei capi delle missioni diplomatiche straniere, che si terranno dal 27 al 28 agosto.

"La dimensione pratica dell'attuale riunione degli ambasciatori è la partenza verso la zona delle operazioni militari nel Donbass", ha scritto Deshchytsia.

Ha pubblicato delle fotografie che ritraggono gli ambasciatori in aereo, così come una foto dall'aereo, dove si siede accanto a Klimkin.

L'ambasciatore ucraino in Germania Andrey Melnik ha anche scritto su Twitter che stanno conducendo "una missione diplomatica alquanto inusuale: insieme ai nostri ambasciatori militari stiamo volando in prima linea".

Le autorità dell'Ucraina nell'aprile 2014 hanno lanciato un'operazione militare contro le repubbliche autoproclamate di Lugansk e Donetsk, che ha dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di stato in Ucraina nel febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, oltre 10.000 persone sono morte durante il conflitto. La questione della risoluzione della situazione nel Donbass viene discussa, in particolare, durante gli incontri a Minsk del gruppo di contatto, che da settembre 2014 ha già adottato tre documenti che regolano le misure per ridurre il conflitto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio tra le parti in conflitto continuano gli scontri.