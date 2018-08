Ministero Difesa russo: preparazione messa in scena attacchi con armi chimiche in Siria

Secondo i residenti della provincia di Idlib, che hanno condiviso l'informazione con il Centro russo per la riconciliazione delle parti in lotta, nella città di Habit sono giunti degli esperti in lingua inglese per organizzare una messa in scena di un attacco chimico con razzi al cloro.

Secondo il Ministero della Difesa russo, l'attacco con armi chimiche sarà organizzato nei prossimi due giorni, lanciando i razzi su Kafer-Zait, che si trova a sei miglia a sud di Habit.

Dopo la messa in scena, "i soccorritori" dei "Caschi Bianchi" gireranno storie per i media mediorientali e in lingua inglese, ha detto Konashenkov.

Secondo lui dal nord della provincia gli esperti hanno portato un gruppo di residenti che si stanno preparando a prendere parte alla messa in scena dell'uso di presunte munizioni con armi chimiche. Stanno pianificando di incolpare le forze governative siriane l'attacco.

Konashenkov ha osservato che in questo modo le forze esterne intendono far peggiorare bruscamente la situazione nella regione e interrompere la tregua.