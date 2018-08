Lugansk indica la causa di morte più comune dei soldati ucraini

Inoltre, tra le altre cause si indicano l'inadeguata gestione degli armamenti e conflitti interni.

Ha detto che nel mese scorso ci sono stati circa 20 morti tra le forze dell'ordine ucraine e più di 50 soldati feriti sono stati ricoverati nelle istituzioni mediche controllate da Kiev nel Donbass.

"Si conferma l'informazione circa l'occultamento intenzionale alla leadership superiore delle perdite non in combattimento da parte del comando delle brigate".

A maggio, sul territorio della regione di Lugansk controllata da Kiev, sono stati uccisi due membri delle forze speciali. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha dichiarato che i due membri delle forze speciali sono state uccise durante una "missione di combattimento". Tuttavia nella Repubblica di Lugansk hanno detto che i militari ucraini sono morti a causa di un conflitto con gli stessi soldati ucraini.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Filorussi di Lugansk dichiarano di aver respinto offensiva militari ucraini

Secondo Marachko, la causa dell'incidente è stata la "ridistribuzione delle sfere di influenza" nella zona della cosiddetta "Operazione delle forze unite".

Il conflitto si è verificato dopo che il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha annunciato il cambiamento nel formato dell'operazione militare nel Donbass. Secondo le autorità di Kiev, il precedente piano si è esaurito.

Invece della cosiddetta operazione antiterrorista, Kiev ha dato inizio alla "operazione delle forze unite" dell'Ucraina. Non è guidato dal servizio di sicurezza, come prima, ma direttamente dai militari. Allo stesso tempo, Poroshenko non ha escluso la conduzione di "operazioni antiterrorismo" in caso di minaccia.