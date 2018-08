Le britanniche tra le donne che alzano il gomito di più nel mondo

Come i loro connazionali uomini in media bevono 30 grammi di alcool puro al giorno. Questa particolare classifica per il consumo di alcol tra le donne è guidata dalle ucraine, che mediamente assimilano 42 grammi di alcol puro, scrive il Times.

Secondo la pubblicazione, bere è la principale causa di morte tra le persone di età compresa tra i 15 e 49 anni. L'alcol contribuisce allo sviluppo di 23 gravi malattie.

I rumeni primeggiano per il consumo di alcol tra gli uomini. In media assimilano 82 grammi di alcol puro al giorno, equivalente ad una bottiglia di vino o circa 2,5 litri di birra. I britannici, che consumano in media 30 grammi di alcol al giorno, occupano la 62° posizione.