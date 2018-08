Siria, ministero Difesa russo segnala preparativi per false flag con armi chimiche

In un centro della provincia di Idlib vengono addestrati gli abitanti del posto per prendere parte alla messinscena di un attacco chimico.

Al Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto è diventato noto che nella zona di de-escalation di Idlib sono arrivati istruttori stranieri per addestrare gli abitanti del posto ad un attacco chimico simulato, segnala il dicastero militare russo.

Il false flag con armi chimiche dovrebbe aver luogo entro i prossimi 2 giorni nel centro di Kafr Zita, situato nella provincia di Idlib.

Dopo la messinscena, interverranno sul posto i Caschi Bianchi, che faranno alcuni filmati per i media mediorientali e anglofoni.