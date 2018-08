Scozia, lago di Loch Ness: nuovo avvistamento del mostro marino Nessie

Ne parla un articolo del The Scottish Sun.

La donna, segretaria in una scuola, si trovava in vacanza a Glasgow insieme al marito e alla figlia. Per alcuni giorni avevano deciso di recarsi in montagna.

Sul lago di Loch Ness a circa 45 metri dalla riva vicino al castello di Urquhart, dove Nessie è stato più spesso avvistato, Lynn ha notato qualcosa che si muoveva sott'acqua.

"Quando eravamo nel castello, ho notato che qualcosa si muoveva in acqua, che faceva delle bolle." Si è immerso un paio di volte sott'acqua per poi riapparire", — ha raccontato la turista.

"Naturalmente conoscevo le storie su Nessie, per questo ho scattato alcune foto."