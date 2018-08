Kneissl racconta dell'invito a Putin per il suo matrimonio

Il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl, in un’intervista al canale radio Ö1, ha ammesso che non si aspettava che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe accettato l’invito al suo matrimonio.

Il ministro ha raccontato di aver inviato gli inviti per il suo matrimonio ai colleghi e al presidente federale all'inizio di giugno "perché si usa così". E la sera del 5 giugno, mentre Putin si trovava a Vienna, ha deciso di estendere l'invito pure a lui. Il 19 luglio il presidente russo ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia nuziale.

La Knessl ha osservato che il su matrimonio "è stata una festa davvero meravigliosa", che potrebbe influenzare positivamente lo sviluppo del turismo in Austria, dal momento che i media hanno mostrato come si festeggiano i matrimoni in Austria e i suo bellissimi panorami.

Il ministro ha anche risposto alle critiche relative al suo inchino di fronte a Putin al momento del ballo, nel quale molti critici hanno visto un atto di sottomissione.

"Ci si inchina alla fine di un ballo… il presidente russo si è inchinato davanti a me e io ho ricambiato con gentilezza", ha spiegato la Kneissl.

Ella ha osservato che il suo rapporto con Putin non può considerarsi come una amicizia stretta, tuttavia ha sottolineato di aver avuto con il presidente russo "conversazioni interessanti", in particolare sulla situazione in Medio Oriente.

La Kneissl ha notato che il contatto personale è importante per "creare una base di fiducia proprio in situazioni difficili, che, senza dubbio, sono presenti nelle nostre relazioni con la Russia per una serie di motivi".

Vladimir Putin ha partecipato al matrimonio del ministro Kneissl lo scorso 18 agosto. Egli ha trascorso un'ora alla cerimonia di nozze, durante la quale ha fatto un brindisi in tedesco e ha ballato con la sposa.