Ambasciatore della Siria in Russia: vicini alla vittoria finale sull'ISIS

"Siamo sul punto di trionfare sul terrorismo incarnato dal cosiddetto ISIS", ha detto Haddad.

Nella conferenza stampa che ha seguito l'incontro, l'ambasciatore ha annunciato che il ministro degli Esteri siriano Valid Muallem sarà a Mosca in visita ufficiale a fine agosto.

Il conflitto armato in Siria è in corso dal 2011. La vittoria sull'ISIS in Siria e Iraq è stata annunciata alla fine del 2017. Tuttavia in alcune zone della Siria continua il rastrellamento dei jihadisti con l'aiuto dell'aviazione russa.