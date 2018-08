Mosca commenta il rifiuto di Kiev per riprendersi i mezzi militari ucraini in Crimea

L'Ucraina non si riprende le sue navi in Crimea perché non ha le capacità tecniche per farlo, ha dichiarato il membro della commissione sulle Questioni Internazionali della Crimea della camera alta del Parlamento russo Sergey Tsekov.

In precedenza l'ex comandante della Marina ucraina, il vice ammiraglio Serhiy Hayduk aveva detto che Kiev non si riprende le navi da guerra "per avere un argomento" nelle cause contro la Russia nei tribunali internazionali. Evidenziava inoltre che con la ripresa dei mezzi militari dalla penisola l'Ucraina avrebbe perso l'appoggio dei partner occidentali sulla questione Crimea.

Secondo Tsekov, la parte ucraina non ha motivi per presentare cause contro la Russia.

"Noi diciamo loro:"prendetevele!" Allora perché dovrebbero farci causa quando siamo già d'accordo?" — ha detto il senatore in un'intervista con Russia Today.

Il deputato russo ha ipotizzato che i politici ucraini deliberatamente non vogliano risolvere la questione delle navi per le imminenti elezioni parlamentari e presidenziali nel Paese.

"Se le riprenderanno, mostrano debolezza di fronte alla parte più radicale della società ucraina", ha aggiunto Tsekov.

A gennaio il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato la disponibilità di consegnare all'Ucraina i suoi mezzi militari rimasti in Crimea. Come osservato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Kiev dovrebbe prendere in considerazione ufficialmente la corrispondente proposta.