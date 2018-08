"Come nel 1941": rivista americana ritiene vergognoso lo stato delle forze navali tedesche

Le condizioni in cui versa la Marina Militare tedesca sono una vergogna per il Paese più ricco d'Europa, scrive la rivista americana The National Interest.

Per l'inadeguatezza dei fondi stanziati e la mancanza di un'adeguata pianificazione già ora la flotta tedesca non è in grado di adempiere ai suoi compiti principali, afferma la pubblicazione. In realtà il problema è più grave di una semplice mancanza di fondi: criticità, secondo gli autori dell'articolo, si riscontrano in tutti i rami delle forze navali tedeschi, dai sottomarini all'aviazione navale.

Secondo l'articolo, la flotta tedesca si trovava in una situazione simile nella primavera del 1941, quando le forze navali di Hitler si erano ritrovate di fronte con gli ultimi sviluppi degli alleati a cui non potevano opporsi con successo.

In precedenza la Bild, citando la relazione della Corte dei Conti della Germania, aveva scritto che il ministro della Difesa Ursula von der Leyen è accusato di nascondere i malfunzionamenti dei mezzi militari dell'esercito tedesco e di "aggiustare a piacimento i dati statistici." Secondo il tabloid, l'anno scorso nessun sottomarino tedesco era in grado di salpare, era utilizzabile meno della metà di fregate e carri armati e poteva decollare solo un elicottero da combattimento su tre. Inoltre le corvette, che secondo il ministro von der Leyen erano pronte al combattimento, non avevano armi, alle navi mancavano missili teleguidati ed il personale per i sottomarini non era sufficiente.