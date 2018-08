Caccia britannici inseguono aereo russo sopra il Mar Nero

"I caccia sono decollati il 23 agosto da una base militare in Romania per inseguire un Be-12 russo proveniente dalla Crimea e diretto verso sud-ovest sopra il Mar Nero. È la seconda volta in una settimana che gli aerei della Royal Air Force che partecipano alla missione NATO si alzano in volo per prevenire le provocazioni degli aerei russi", si legge in un comunicato.

Il ministero della Difesa russo, commentando le dichiarazioni dell'aeronautica militare britannica, ha affermato che i voli degli aerei della flotta del Mar Nero sono effettuati in stretta conformità con le norme internazionali sull'uso dello spazio aereo.