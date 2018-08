Zakharova: Washington distorce contenuto della conversazione tra Lavrov e Pompeo

"Ancora una volta bisogna prestare attenzione alla libera interpretazione da parte americana del contenuto di una conversazione tra alti rappresentanti di Russia e USA. La dichiarazione di Heather Nauert non corrisponde alla realtà, in quanto Mike Pompeo non ha avanzato richieste del genere", ha detto la Zakharova riferendosi all'affermazione della portavoce del Dipartimento di Stato americano Heather Nauert, secondo cui Pompeo avrebbe chiesto la collaborazione di Lavrov sulla linea dell'OPCW per assicurare alla giustizia le autorità siriane per l'uso di armi chimiche.

Il ministero degli Esteri russo considera questa azione un tentativo di Washington di utilizzare il dialogo bilaterale sulla questione siriana "per promuovere la propria agenda politica".