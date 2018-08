National Interest: la Russia ha superato gli USA in diversi ambiti militari

Come ha dichiarato il direttore del Centro per gli studi strategici e internazionali, Lisa Samp, l'esercito russo è davanti agli Stati Uniti nel campo delle armi deterrenti, in altre parole una "sfera protettiva" con l'ausilio di sistemi missilistici a lungo raggio (il concetto di deterrenza A2 / AD), così come nella guerra informatica.

Samp ha sottolineato che il ritardo degli Stati Uniti rispetto alla Russia è più che reale, ed è chiaramente evidente nell'Europa centrale e orientale. Anche se la rivalità di Mosca con Washington nel mondo appare improbabile, tuttavia, la Russia ha una certa capacità e le risorse per rispondere alle sfide degli Stati Uniti e dei suoi alleati in determinate regioni, ha notato l'esperta.

L'ex vice segretario alla difesa Evelyn Farkas, a sua volta, ha affermato che la Russia, a differenza degli Stati Uniti, è molto competente nel modernizzare le sue forze armate, nonostante le sue spese per la difesa siano più contenute. Mosca sta modernizzando le sue forze in settori chiave come i missili cruise, i sistemi di difesa aerea, che in futuro, ha avvertito Farkas, saranno un bel grattacapo per gli Stati Uniti.

La riforma delle forze armate della Federazione Russa è stata annunciata nel 2008 in una riunione a porte chiuse del collegio militare del Ministero della Difesa. Il programma di modernizzazione include, tra le altre cose, lo schieramento di unità moderne in tutta la Russia con una vasta gamma di sistemi militari, dai caccia di ultima generazione ai carri armati. Quindi, solo nel 2017 sono entrati in servizio 16 navi da guerra, 190 aerei ed elicotteri moderni, 800 carri armati e veicoli da combattimento corazzati, 170 sistemi missilistici antiaerei e complessi e 1950 veicoli multiruolo.