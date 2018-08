Rappresentante permanente russo ONU accusa intelligence stranieri di fornire armi a Daesh

L'organizzazione terroristica dello Stato Islamico in Siria riceve armi da strutture semi-ufficiali, anche collegate ai servizi speciali di singoli paesi, ha dichiarato il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya.

"Continuano ad accumularsi le prove di forniture di armamenti dall'estero, anche attraverso le strutture semi-legali, o addirittura sotto la protezione dei servizi di sicurezza dei singoli paesi" ha detto Nebenzia.

Il diplomatico ha espresso la speranza che questo problema sarà discusso in una conferenza internazionale sulla lotta alla fornitura illegale di armi nel contesto della lotta al terrorismo internazionale, che si terrà a Mosca il 3-4 settembre.

Come ha avvertito il capo della missione diplomatica russa, "è del tutto possibile che la frequenza degli attacchi terroristici aumenti, principalmente nella direzione di Idlib". "I terroristi di Daesh coinvolge attivamente i minori, compresi i bambini sotto i 12 anni per commettere atti terroristici", ha detto Nebenzya.

Egli ha ricordato che "con il supporto delle Forze Armate della Russia più di 1400 insediamenti sono stati liberati dai terroristi, oltre il 96% del territorio sotto il controllo delle forze governative e milizie."

"Come risultato, oltre 1,5 milioni di rifugiati siriani sono già stati in grado di tornare in patria", ha detto il diplomatico.

Nebenzya ha anche avvertito che un'altra organizzazione terroristica, Al-Qaeda, potrebbe assumere il ruolo dello Stato Islamico in Siria. Secondo lui, la riduzione dell'attività di Daesh ha permesso ad Al-Qaeda di rialzare la testa, il cui finanziamento è tra i 20 ei 40 milioni di dollari al mese. Egli ha osservato che il gruppo rafforza i legami con i suoi affiliati in Nord Africa, cercando di controllare l'attività criminale locale, nonché di investire nelle holding agricole dei paesi africani.

"Per mettere fine alla minaccia di IG e ad Al-Qaeda, così come i gruppi correlati, è necessario organizzarsi su una base veramente collettiva", ha sottolineato il Rappresentante Permanente.

Il conflitto civile in Siria si protrae dal 2011. Nel 2014 è iniziato l'intervento militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati, che conducono le loro operazioni nella regione contro lo Stato Islamico senza l'invito di Damasco e l'approvazione delle Nazioni Unite. Washington sostiene la cosiddetta opposizione moderata e rappresenta il cambio di potere in Siria. La Russia, a sua volta, su invito del capo dello stato Bashar Assad, dal 2015, sta conducendo un'operazione di comunicazione militare in stretta cooperazione con le truppe governative. Nel 2017, Mosca ha annunciato la sconfitta di Daesh e l'inizio del ritiro delle sue unità dal territorio della Siria.