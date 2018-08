Avvocato di Trump avvisa: rischio di rivolta in USA

L'avvocato Donald Trump e l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani in un'intervista a Sky News ha riferito che potrebbe verificarsi una rivolta negli USA se il capo della Casa Bianca dovesse essere rimosso dall'incarico a causa dell'impeachment.

Secondo l'avvocato, il presidente degli Stati Uniti può essere rimosso dal suo incarico solo per motivi politici e in questo caso "il popolo americano organizzerà una rivolta".

In precedenza, Trump ha dichiarato che se i democratici otterranno la maggioranza al Congresso dopo le elezioni di metà mandato di novembre e avvieranno una procedura di impeachment, i mercati internazionali crolleranno.

Martedì, un ex avvocato di Trump, Michael Cohen, ha testimoniato in un tribunale di New York che, secondo le istruzioni personali del miliardario, il fondo presidenziale ha pagato le sue ex amanti — l'attrice porno Stephanie Clifford e la modella fotografica Karen McDougall. Inizialmente, Trump ha affermato di non sapere di questi pagamenti. Tuttavia, i media hanno pubblicato un record audio, dal quale risulta che era a conoscenza di almeno un pagamento.

Martedì scorso, l'ex avvocato di Trump, Michael Cohen ha testimoniato in un tribunale di New York sostenendo che con il fondo pre-elettorale del presidente su istruzioni personali del miliardario ha pagato delle sue ex amanti, l'attrice porno Stephanie Clifford e la modella Karen McDougal. Inizialmente, Trump ha affermato di non sapere di questi pagamenti. Tuttavia, i media hanno pubblicato un record audio, dal quale risulta che era a conoscenza di almeno un pagamento.

Quasi contemporaneamente, nella corte di Alexandria (Virginia), l'ex capo del quartier generale delle elezioni di Trump, Paul Manafort, è stato riconosciuto colpevole di diversi reati finanziari.

Trump stesso ha accusato Cohen di aver violato le leggi e le bugie per concludere un accordo con l'accusa. Ha anche detto è stata fatta una forte pressione su Manafort.