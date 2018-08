Dipartimento di Stato USA: nuove sanzioni antirusse entreranno in vigore 27 agosto

"Il periodo di preavviso previsto della legge <…> è scaduto il 22 agosto. Abbiamo firmato un avviso nel registro federale che applica le sanzioni e ci aspettiamo che sarà pubblicato il 27 agosto", ha detto il portavoce dell'agenzia.

In precedenza era previsto che il primo pacchetto di sanzioni nel caso degli Skripal entrasse in vigore il 22 agosto. Tuttavia, sul sito del giornale ufficiale del registro federale del governo USA non è stato pubblicato in quel giorno.