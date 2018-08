Segretario generale della Federazione europea dei giornalisti parla di Vyshinsky

"Subito dopo l'arresto (15 maggio), abbiamo pubblicato un comunicato su una piattaforma speciale per proteggere i giornalisti del Consiglio d'Europa. Abbiamo formalmente condannato questa violazione della libertà di stampa. Continuiamo a insistere sul fatto che questa è un'azione sproporzionata.

© AP Photo / Victor Platov Ucraina: direttore RIA Novosti Ukraina detenuto da 100 giorni

In una risposta pubblicata sulla stessa piattaforma il 12 luglio, il governo ucraino sta cercando di giustificare l'arresto. Ma citano una serie di fatti che fanno parte della professione del giornalista Vyshinsky e dei suoi colleghi. Vengono rimproverati per aver scritto riguardo il referendum in Crimea. Ma questo è il lavoro di ogni giornalista che si rispetti.

La risposta mostra che il lavoro di Vyshinsky non si adattava alla leadership dell'Ucraina, ed è per questo che hanno deciso di accusarlo di alto tradimento e arrestarlo.

La risposta del governo ucraino sembra assolutamente poco convincente per noi.

La nostra posizione è invariata: Vyshinsky deve essere liberato.