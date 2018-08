Modella dell'Azerbaijan venderà la verginità per la gioia di sua madre

Nel video allegato al post, la modella ha spiegato i motivi della sua azione. Secondo Mammadzade, con il denaro guadagnato comprerà una casa, dove vivrà con la madre.

"Fino ad ora, mia madre ha fatto tutto per me e ora è il mio turno per assicurarsi che sia orgogliosa di me", ha spiegato.

Ha anche aggiunto che vorrebbe viaggiare con lei tutto il mondo e di trasferirsi negli Stati Uniti per continuare la sua carriera di modella. Inoltre, Mammadzade intende aprire un rifugio per cani randagi.

Il prezzo di partenza è 100mila euro, ma l'importo della transazione potrebbe cambiare. Chi si aggiudicherà l'asta uomo passerà una notte con la donna in un albergo qualsiasi in Germania.

Secondo l'agenzia, Mahbuba Mammadzada ora vive e lavora in Turchia ha collaborato con l'agenzia Brave Model Management, partecipa a molte sfilate di moda di marche estere e spot pubblicitari.