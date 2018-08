Forze armate russe adotteranno fucili anti drone nel 2019

Il consorzio Avtomatika (parte di Rostec) all’inizio del 2019 inzierà la produzione in serie dei fucili a onde radio Pishchal, progettati per influenzare il sistema di navigazione e di comunicazione dei droni, comunica a Sputnik un rappresentante del consorzio.

"All'inizio del 2019 inizieranno le consegne in serie del fucile Pishchal per le forze armate della Russia, è in corso la preparazione per la produzione su larga scala ad una fabbrica di Kaluga", ha detto un portavoce.

Secondo lui, il fucile Pishchal è stato testato in condizioni di combattimento reali e ha mostrato risultati eccellenti. "Durante il test di luglio è riuscito a resistere con successo a più di 20 attacchi di droni", ha detto il rappresentante del gruppo.

Pishchal è un fucile ad onde radioelettromagnetiche dal peso di tre chilogrammi, in grado di rilevare droni e bloccare la sua navigazione e comunicazione su tutte le frequenze possibili.