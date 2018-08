“Affinché muoiano tutti” parlamento ucraino spiega l'aumento dei prezzi del gas in Ucraina

Secondo il parlamentare, Kiev sarebbe in grado di evitare che i prezzi del gas naturale nel paese aumentino, e di ridurli in modo significativo. Tuttavia, ritiene Rabinovich, le autorità e gli oligarchi sono interessati a uno scenario diverso.

"Produciamo 21-26,5 miliardi di metri cubi l'anno. Tutti i cittadini dell'Ucraina hanno consumato 15,4 miliardi tutti insieme, al costo di circa 2,5 mila grivne. Dovremmo ottenere il gas al costo di produzione. Potremmo ridurre i prezzi di tre volte in un giorno solo attraverso una sola operazione. Chi lo impedisce? Il governo, tre o quattro oligarchi e la volontà politica. A loro non importa nulla. Che differenza fa per loro? A loro interessa che muoiano tutti" ha detto lui.

L'aumento dei prezzi del gas per la popolazione è una delle condizioni affinché il Fondo Monetario Internazionale emetta un'altra tranche di debito a Kiev. Il programma quadriennale di assistenza del FMI prevede stanziamenti per 17,5 miliardi di dollari in Ucraina. A marzo 2015, Kiev ha ricevuto la prima tranche da 5 miliardi di dollari, nell'agosto dello stesso anno — la seconda da 1,7 miliardi e nel 2016-2017 altre due tranche da un miliardo di dollari ciascuna.

Le autorità ucraine si aspettavano di ricevere la quinta tranche dal fondo fino alla fine del 2017, ma non è stata ancora stanziata.