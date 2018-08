ISS: cosmonauti russi danno formaggio in cambio di granchi agli americani

I cosmonauti russi hanno dato agli americani sulla Stazione Spaziale Internazionale del tvorog (formaggio simile alla ricotta) in cambio di conserve di granchio, ha dichiarato lo scienziato russo Oleg Artemev.

Nella cucina americana il formaggio più simile al tvorog russo è il cottage cheese, formaggio fatto in casa, ma per consistenza e gusto differisce dal tvorog. E questo ha suscitato l'interesse dei colleghi stranieri per il prodotto russo.

"E la cosa più buona, i granchi, con la quale abbiamo scambiato il nostro tvorog" ha detto l'astronauta sul video YouTube sulla sua pagina, che mostra un barattolo di polpa di granchio.

Nel video, l'astronauta esamina un pacco con i prodotti che ha ordinato dagli Stati Uniti prima del volo verso l'ISS. Tra i prodotti ordinati Artemyev c'è pasta d'aglio, carne secca, tonno condito, petto d'anatra, ostriche affumicate, antipasto di gamberetti, arachidi, salsa piccante, braciole di maiale alla griglia, fajita di manzo e cacao.

"La cosa più deliziosa è il cacao, perché noi come questo non ne abbiamo" ha detto l'astronauta.

I cosmonauti e gli astronauti hanno una scelta di piatti in aggiunta alla dieta di base nazionale. Ripetutamente ha riferito che gli astronauti stranieri sempre più spesso come aggiunta scelgono il cibo russo.

Lo stesso vale per la scelta dei vestiti. Essi possono combinare le uniformi russe e americane.

Artemev è volato sull'ISS a marzo e a settembre dovrebbe tornare sulla Terra.