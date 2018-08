La maggior parte dei tedeschi non vuole rimpatriare rifugiati che vogliono integrarsi

La maggior parte (58%) dei tedeschi crede che i lavoratori stranieri a cui è stato negato lo status di rifugiato, dovrebbe avere la possibilità di rimanere in Germania se mostrano la volontà di integrarsi nella comunità locale, risulta da un sondaggio per l'Istituto INSA tabloid Bild.

Inoltre, quasi una persona su tre (il 31% di tutti gli intervistati), si è detta a favore di espellere tutti gli immigrati che non hanno ricevuto lo status di rifugiato. Solo il 4% della popolazione si è opposta al rimpatrio nel suo complesso, anche se i lavoratori non sono disposti a integrarsi.

È interessante notare che la stragrande maggioranza degli intervistati, vale a dire 89%, era a favore di mandare a casa quei migranti che rifiutano di integrarsi nella società europea. Il sondaggio è stato condotto dal 16 agosto al 20 agosto, quasi 3130 persone vi hanno preso parte.

Secondo l'Agenzia federale per l'occupazione a maggio, più di 300.000 candidati per lo status di rifugiato ufficiale di otto stati federali hanno un lavoro. In questo caso, la maggior parte di queste persone (238.000) sono tenute a versare contributi al fondo di assicurazione sociale. A luglio, 482.000 rifugiati sono stati registrati presso l'agenzia di collocamento federale come cercatori di lavoro.

Il Bild osserva che l'economia tedesca è sempre più sottoposta a pressioni a causa del fatto che immigrati richiedenti lo status di rifugiato istruiti e integrati nella società vengono inviati fuori dal paese.

L'Europa sta vivendo la più grave crisi migratoria dopo la seconda guerra mondiale causata in primo luogo da un certo numero di conflitti armati e problemi economici in Africa e in Medio Oriente.