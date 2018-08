Trump accusa Cohen di mentire, “si è messo d’accordo con l’accusa”

"Mi rincresce molto per Paul Manafort (ex capo dello staff elettorale di Trump, condannato per reati finanziari) e la sua bella famiglia. La giustizia ha preso in mano un caso di evasione fiscale di 12 anni fa, hanno esercitato su di lui una forte pressioe pressione e, a differenza di Michael Cohen, si è rifiutato di "vendersi", di inventare storie per ottenere un accordo" ha scritto il presidente mercoledì mattina.

Cohen, ex avvocato di Trump, si è dichiarato colpevole alla corte di New York di otto violazioni di leggi bancarie, fiscali e finanziarie e di leggi elettorali. Cohen ha accettato un accordo con l'inchiesta e ha dichiarato di aver agito secondo le istruzioni del presidente. Quasi allo stesso tempo alla corte di Alexandria (Virginia), l'ex capo del quartier generale elettorale del Trump Paul Manafort è stato giudicato colpevole da una giuria per un certo numero di reati finanziari.