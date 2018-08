Esperto risponde a media USA su presunta perdita di missile nucleare russo durante test

Martedì la CNBC, citando sue fonti, ha dichiarato che alla fine del 2017, i test di questo missile non hanno avuto successo, portando alla caduta dello stesso nel Mare di Barents.

"Si tratta di un'operazione di informazione mirata, è programmata per il forum militare Armya 2018 al fine di screditare le nuove tecnologie russe, per mettere in dubbio al loro affidabilità" ha detto Korotchenko a Sputnik. "Nel nostro complesso militare-industriale c'è un grande potenziale in duecento modelli di armamenti moderni, esposte al forum Armya 2018. Questi ancora una volta danno la possibilità verificare la fattibilità di tutto ciò che è in fase di sviluppo in Russia in termini militari" ha aggiunto.

"Possiamo affermare con un alto grado di probabilità che la notizia del canale televisivo americano è stato un servizio orchestrato, dietro il quale ci sono quelle strutture del Pentagono che conducono operazioni di informazione nello spazio mediatico", ha detto la fonte.

"Vorrei anche dire che per qualsiasi sviluppo di nuovi tipi di armi esiste sempre una certa percentuale di test falliti; questo è normale, è ovvio, e noi stessi ricordiamo come durante la messa in servizio del missile Bulava, ci sono stati lanci fallimentari, e nonostante tutto oggi il sistema è completato. Pertanto, indipendentemente da questa notizia, possiamo dire che durante i test, gli sviluppatori identificano alcuni problemi, ma questi problemi vengono risolti. I risultati del test non riusciti vengono analizzati e consentono la correzione di quei problemi" ha detto Korotchenko.

"Nel filmato recentemente mostrato, non si vedono singoli lanci, ma diverse copie del nuovo missile da crociera, i quali sono stati poi inviati alle rispettive officine delle industrie della difesa, per continuare il ciclo di prova. E non c'è dubbio che lo sviluppo di tutti i sistemi d'arma annunciati sarà completato e che verranno introdotti in servizio" l'esperto ha aggiunto.

L'attuale rapporto CNBC sui presunti test non riusciti del nuovo missile da crociera russo con propulsore nucleare non è il primo sull'argomento. Alla fine di maggio di quest'anno, la CNBC, citando un rapporto di intelligence degli Stati Uniti, ha pubblicato informazioni secondo cui tutti i test condotti da novembre 2017 a febbraio 2018 non hanno avuto successo. In particolare, è stato affermato che durante i test il propulsore nucleare (la principale per un tale missile) non si è avviata.

Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov in risposta al messaggio della CNBC ha consigliato ai giornalisti di ascoltare il presidente russo Vladimir Putin e fidarsi del capo dello stato.

Nel marzo di quest'anno, in un messaggio all'Assemblea federale, Putin ha annunciato la creazione di nuove e moderne armi strategiche della Russia. In particolare ha parlato di un missile da crociera con propulsore nucleare. Un tale missile ha una portata praticamente illimitata, una traiettoria di volo imprevedibile e la possibilità di aggirare le linee di intercettazione ed è quindi immune a tutti i sistemi di rilevazione esistenti sia di difesa missilistica che di difesa aerea, ha sottolineato il presidente.

Putin ha poi detto che i test di questo missile sono stati superati con successo alla fine del 2017 al Poligono Centrale del Ministero della Difesa, durante il volo di prova il propulsore ha raggiunto una determinata capacità e ha fornito il livello necessario di spinta. Il lancio del missile e il complesso di test a terra ci permettono di procedere alla creazione di un tipo di armi fondamentalmente nuovo: un complesso strategico di armi atomiche con missili spinti da propulsori nucleare, ha detto il capo dello stato.