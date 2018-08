Messico, autorità di Guadalajara autorizzano a fare sesso in luoghi pubblici

Lo riferisce NBC Washington.

Dopo l'entrata in vigore di questa legge, la polizia non potrà più fermare esibizionisti e coppie in atteggiamenti intimi appartate in macchina o in altri luoghi dove si possono essere visti da altre persone, se le loro effusioni amorose non provocano le lamentele degli altri cittadini.

Secondo le autorità, la polizia dovrebbe focalizzarsi sulla lotta contro la criminalità, piuttosto che disturbare le persone che potrebbero non avere soldi per appartarsi in una stanza d'albergo.